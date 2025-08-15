Італія

18-річний українець провів перший матч за італійський клуб у поєдинку проти Реджани.

Український нападник Богдан Попов провів дебютний матч за основну команду Емполі. Це сталося у п’ятницю, 15 серпня, в 1/32 фіналу Кубку Італії проти Реджани.

18-річний Попов вийшов у стартовому складі та провів на полі 85 хвилин. На 44-й хвилині він отримав жовту картку, а результативними діями не відзначився. Матч завершився внічию після основного та додаткового часу, а перемогу Емполі було здобуто у серії післяматчевих пенальті.

Богдан родом із Ніжина, займався у академіях Динамо та польського Гурніка (Забже). До структури Емполі він приєднався восени 2023 року, де провів за молодіжну команду 43 матчі та забив десять голів.