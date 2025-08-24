Італія

Італійці мають намір придбати талановитого форварда.

Італійський Мілан зробив пропозицію лісабонському Спортінгу щодо нападника Конрада Гардера. Про це повідомляє Football Italia.

За інформацією джерела, "россонері" офіційно запропонували за 20-річного данця 27 млн. євро з урахуванням різноманітних бонусів.

Зазначається, що потенційний трансфер Гардера ніяким чином не залежить від можливого переходу іншого нападника Віктора Боніфейса, у якого виникли проблеми під час проходження медичного огляду в Мілані. Таким чином, "червоно-чорні" можуть підписати відразу двох форвардів.

Чинна трудова угода гравця з "левами" розрахована до 30 червня 2029 року. Трансфермаркт оцінює його у 24 млн. євро.

Минулого сезону Конрад Гардер відіграв за Спортінг Л 54 матчі, забив 13 голів та віддав 10 результативних передач.