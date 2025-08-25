Італія

Румун згадав феєричний камбек "нерадзуррі" проти Динамо на стадіоні імені Валерія Лобановського.

Головний тренер міланського Інтера Крісітан Ківу висловився напередодні старту своєї команди у новому сезоні італійської Серії А проти Торіно. Цитує румунського фахівця офіційний сайт "нерадзуррі".

"Ми добре працювали протягом цих чотирьох тижнів. Це була коротка, але інтенсивна передсезонна підготовка. Ми не зіткнулися з надто великими труднощами. Команда наполегливо тренувалася, а гравці викладалися на повну. Як завжди, деякі речі ми зробили добре, а інші – гірше. Ми все ще працюємо над собою, і хочемо продовжувати вдосконалюватися, як індивідуально, так і колективно. Ми готові почати і не можемо дочекатися матчу з Торіно.

Наш підхід до трансферного вікна завжди був цілеспрямованим. Ми мали на увазі конкретні імена, але деякі клуби, з якими ми вели переговори, вважали цих гравців недоторканними, так само як ми вважали своїх власних. Кожен клуб має право приймати власні рішення. Ми залишилися вірними своєму баченню та дотримувалися стратегії клубу, орієнтованої на молодь. Я думаю, що ми добре впоралися, запросивши гравців, які є талановитими та готовими грати за Інтер.

Що я можу передати цій команді від тієї, яка вигравала "требл" у 2010 році? Частково це залежить від характеру, а частково від розуміння того, що заплановані моменти не завжди збуваються. Потрібно впоратися з хорошими моментами, але, перш за все, зі складними. Кожен сезон має важкий період. Якщо ви не можете досягти результату протягом цього періоду, все змінюється. Це сталося в Києві з Інтером (вольова перемога над Динамо у групі Ліги чемпіонів 2:1, програючи до 86 хвилини, в 2009 році — прим.), за яку я грав у 2010 році. Знання того, як впоратися з такими моментами, є ключем до руху вперед і досягнення останнього кроку, необхідного для виграшу трофеїв.

Я нічого не боюся. Ми нічого не боїмося. Ми добре тренувалися та наполегливо працювали, але ми не можемо контролювати все, що відбувається під час матчу. Важливо бути чесним у своїй роботі та підготовці, забувати про минуле та зосереджуватися на сьогоденні. Ви завжди намагаєтеся викладатися на повну з того, що маєте, щодня, щотижня. Менталітет – це ключ. Коли у вас є мотивація та чіткі цілі, ви знаєте, які кроки потрібно зробити. Ось чому перша гра завжди найважливіша.

Я пишаюся тим, що є тренером Інтера. Я усвідомлюю відповідальність і те, що намагаюся привнести в команду. Коли ти віддаєш усе, що в тебе є — час, енергію та знання — все стає простіше. Ніколи не знаєш, чи вдасться тобі це зробити, але я не міг дочекатися початку сезону. Досвід підказує нам, що ми всі воліємо грати, а не чекати. Ми раді розпочати новий сезон. Ми почуваємося спокійними та мотивованими. Поле покаже нам, де ми знаходимося", — заявив Ківу.

Матч між Інтером та Торіно відбудеться сьогодні, о 21:45 за київським часом.