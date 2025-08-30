Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 29 серпня 2025 року.
Лечче - Мілан, Getty Images
30 серпня 2025, 09:39
Мілан у матчі другого туру італійської Серії А у гостях впевнено обіграв Лечче (2:0).
Рахунок у матчі було відкрито в середині другого тайму, коли на 66 хвилині результативним ударом відзначився Рубен Лофтус-Чік, а за двадцять хвилин перевагу "россонері" подвоїв Крістіан Пулішич.
Для Мілана це перша перемога в сезоні після поразки від Кремонезе (1:2), а для Лечче перша поразка після нічиї з Дженоа (0:0).
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лечче — Мілан в рамках другого туру італійської Серії А-2025/26:
Лечче — Мілан 0:2
Голи: Лофтус-Чік, 66, Пулішич, 86.
Лечче: Фальконе — Вейга, Гашпар, Габріель, Галло — Кулібалі, Рамадані (Гельгасон, 81), Каба (Беріша, 63) — П'єротті (Соттіль, 63), Камарда, Моренте (Ндрі, 81).
Мілан: Меньян — Томорі, Габбія, Павлович — Муса, -, Модрич, Фофана, Еступіньян — Хіменес, Салемакерс (Пулішич, 77).
Попередження: Гашпар.