Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 29 серпня 2025 року.

Мілан у матчі другого туру італійської Серії А у гостях впевнено обіграв Лечче (2:0).

Рахунок у матчі було відкрито в середині другого тайму, коли на 66 хвилині результативним ударом відзначився Рубен Лофтус-Чік, а за двадцять хвилин перевагу "россонері" подвоїв Крістіан Пулішич.

Для Мілана це перша перемога в сезоні після поразки від Кремонезе (1:2), а для Лечче перша поразка після нічиї з Дженоа (0:0).

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лечче — Мілан в рамках другого туру італійської Серії А-2025/26:

Лечче — Мілан 0:2

Голи: Лофтус-Чік, 66, Пулішич, 86.

Лечче: Фальконе — Вейга, Гашпар, Габріель, Галло — Кулібалі, Рамадані (Гельгасон, 81), Каба (Беріша, 63) — П'єротті (Соттіль, 63), Камарда, Моренте (Ндрі, 81).

Мілан: Меньян — Томорі, Габбія, Павлович — Муса, -, Модрич, Фофана, Еступіньян — Хіменес, Салемакерс (Пулішич, 77).

Попередження: Гашпар.