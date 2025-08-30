Інше

Та чи потрібен він цим клубам?

Сербський нападник Александар Мітрович значний період своєї професійної кар’єри присвятив виступам у Англії за Ньюкасл та лондонський Фулгем, але з 2023 перебуває на контракті із саудівським Аль-Хілялем.

Але 30-річний виконавець цього літа за рік до завершення дії чинної угоди із "синіми" сповістив керівництво клубу про бажання залишити колектив.

У планах Мітровича повернення до європейського футболу, тому перше, що зробили його агенти, це запропонували свого клієнта італійським Мілану та Ромі.

Однак представники цих двох клубів одразу відповіли, що не розглядають гравця в якості пріоритету, і якщо й повернуться до варіанту з його підписання, то лише в заключні години цього трансферного вікна.

У минулому сезоні на рахунку Александара 28 голів та сім асистів у 36 матчах.