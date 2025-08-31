21-річний гравець може приєднатися до клубу на правах оренди з опцією викупу.
Мікаїл Фає, getty images
31 серпня 2025, 16:47
Італійський клуб Кремонезе, який уже зовсім скоро офіційно оголосить про підписання англійського форварда Джеймі Варді, працює над ще одним гучним підсиленням. Як повідомляють джерела, команда близька до укладення угоди з ексзахисником Барселони Б та нинішнім гравцем Ренна — Мікаїлом Фає.
21-річний сенегалець виступає за французький клуб із літа 2023 року. У минулому сезоні він провів 12 матчів у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями. Його контракт із Ренном чинний до 30 червня 2028 року.
Наразі переговори між клубами перебувають на фінальній стадії. Кремонезе прагне оформити оренду з правом викупу. За даними Transfermarkt, вартість футболіста становить 6 мільйонів євро.