Італійський клуб Кремонезе, який уже зовсім скоро офіційно оголосить про підписання англійського форварда Джеймі Варді, працює над ще одним гучним підсиленням. Як повідомляють джерела, команда близька до укладення угоди з ексзахисником Барселони Б та нинішнім гравцем Ренна — Мікаїлом Фає.

21-річний сенегалець виступає за французький клуб із літа 2023 року. У минулому сезоні він провів 12 матчів у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями. Його контракт із Ренном чинний до 30 червня 2028 року.

Наразі переговори між клубами перебувають на фінальній стадії. Кремонезе прагне оформити оренду з правом викупу. За даними Transfermarkt, вартість футболіста становить 6 мільйонів євро.