Екс-нападник Лестера Джеймі Варді близький до переходу в італійський Кремонезе. Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, 37-річний форвард підпише контракт на один рік із можливістю автоматичного продовження ще на сезон, якщо клуб збереже прописку в Серії А. Варді приєднається до італійської команди на правах вільного агента після того, як раніше оголосив про свій відхід з Лестера, який за підсумками минулого сезону вилетів у Чемпіоншип.

Сторони вже досягли повної домовленості. Очікується, що завтра Варді прибуде до Мілану для проходження медогляду та підписання контракту.