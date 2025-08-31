Форвард вже завтра прибуде до Італії для підписання контракту на один рік.
Джеймі Варді, getty images
31 серпня 2025, 14:25
Екс-нападник Лестера Джеймі Варді близький до переходу в італійський Кремонезе. Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.
За його інформацією, 37-річний форвард підпише контракт на один рік із можливістю автоматичного продовження ще на сезон, якщо клуб збереже прописку в Серії А. Варді приєднається до італійської команди на правах вільного агента після того, як раніше оголосив про свій відхід з Лестера, який за підсумками минулого сезону вилетів у Чемпіоншип.
Сторони вже досягли повної домовленості. Очікується, що завтра Варді прибуде до Мілану для проходження медогляду та підписання контракту.