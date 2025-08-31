Англія

Форвард вже завтра прибуде до Італії для підписання контракту на один рік.

Екс-нападник Лестера Джеймі Варді близький до переходу в італійський Кремонезе. Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

🚨🇮🇹 Jamie Vardy to Cremonese, here we go! Deal in place with Italial club until June 2026 plus option for +1 season if staying in Serie A.



Agreement done right now and Vardy scheduled to travel tonight to Milano in order to start new chapter.#LCFC legend will play in Italy. pic.twitter.com/osAwzDod5H — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2025

За його інформацією, 37-річний форвард підпише контракт на один рік із можливістю автоматичного продовження ще на сезон, якщо клуб збереже прописку в Серії А. Варді приєднається до італійської команди на правах вільного агента після того, як раніше оголосив про свій відхід з Лестера, який за підсумками минулого сезону вилетів у Чемпіоншип.

Сторони вже досягли повної домовленості. Очікується, що завтра Варді прибуде до Мілану для проходження медогляду та підписання контракту.