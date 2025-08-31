Франція

Де Дзербі продовжує підсилюватись перед стартом у Лізі чемпіонів.

Французький Марсель на завершення літнього трансферного вікна залишається активним на трансферному ринку та готується до чергового підписання.

Ідеться про бельгійського опорного півзахисника Артура Вермерена, якого "провансальці" візьмуть у оренду за 1,75 млн євро + 2 млн євро бонусів за результативність (1,5 млн євро з яких вважається важкодосяжними), після чого матимуть можливість викупу за 20 млн євро наступного літа.

Також французький клуб повністю покриватиме зарплатню 20-річного виконавця цього сезону.

Вермерен лише цього літа завершив свій трансфер до "червоних биків", які заплатили за нього ті ж самі 20 млн євро мадридському Атлетіко, на додачу до 3 млн євро за оренду влітку минулого року.

Гравець уже прибув на тренувальну базу Марселя та готується до представлення.

За сезон Артур провів 39 матчів та віддав два асисти.