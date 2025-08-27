Слово за клубами.
Дані Себальйос, Getty Images
Іспанський центральний півзахисник мадридського Реала Даніель Себальйос цього літа опинився на роздоріжжі відносного продовження власної кар’єри.
У проєкті Хабі Алонсо 29-річний виконавець навряд чи знайде собі належне місце, тоді як паралельно існує варіант із зміною клубу.
Французький Марсель готовий забезпечити трансфер гравця на правах оренди з правом викупу.
Щодо останнього клуби наразі намагаються домовитись поміж собою, тоді як стало відомо, що самого футболіста цей варіант цілком влаштовує.
Себальйос відповів згодою на презентований йому проєкт майбутнього контракту з "провансальцями" й наразі просто чекає на погодження трансферу.
У минулому сезоні Дані відіграв 45 матчів (2058 хвилин) та зробив два асисти.