Італія

Саудівський клуб пропонує півзахиснику контракт до 2028 року, Мілан готовий розглянути трансфер.

Французький опорний півзахисник Мілана Ясін Адлі може невдовзі продовжити кар’єру в чемпіонаті Саудівської Аравії. За інформацією інсайдера Ніколо Скіри, Аш-Шабаб зробив гравцеві пропозицію щодо контракту до 2028 року, при цьому його зарплата може зрости утричі порівняно з нинішньою.

Адлі приєднався до Мілана в серпні 2021 року, перейшовши з Бордо за 9 мільйонів євро. Поточна угода півзахисника з італійським клубом розрахована до 30 червня 2026 року, а його ринкова вартість, за даними Transfermarkt, становить близько 11 мільйонів євро.

Минулого сезону 24-річний футболіст виступав на правах оренди за Фіорентину, де провів 35 матчів, забив 5 голів і віддав 7 результативних передач.