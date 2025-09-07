Італія

Хочуть віддати гравця в оренду.

Нідерландський опорний півзахисник Сільвано Вос є проєктним гравцем італійського Мілана, якого влітку минулого року підписали за 3 млн євро з амстердамського Аякса.

Однак 20-річний виконавець наразі встиг пограти лише за команду "россонері" Milan Futuro та ще не дебютував за основний колектив клубу.

Проте поступово наближається той вік, коли Вос уже має переходити на новий рівень.

Для того, щоб цей процес відбувався більш продуктивно, Мілан прагне знайти власному футболісту клуб для оренди на цей сезон.

Наразі варіанти надходили лише із швейцарської Суперліги.

Вос за Milan Futuro провів 15 матчів.