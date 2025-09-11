Португалія

Португальська ліга відзначила 40-річного нападника за його унікальну спадщину у світовому футболі.

Кріштіану Роналду, форвард Ан-Насра та капітан збірної Португалії, отримав нагороду найкращого гравця усіх часів за версією португальської Прімейри. Церемонія вручення відбулася 10 вересня під час заходу Liga Portugal Awards.

"Існує безліч прикметників, щоб описати Кріштіану Роналду. Кар'єра, статистика та титули португальського капітана говорять самі за себе, рекордна кар'єра, що триває понад два десятиліття як професіонал, і яка обіцяє продовжуватися.

Незабутня фігура у спорті та кумир мільйонів, він визначив епоху та залишить незабутній слід у світовому футболі. На цій третій церемонії вручення нагород Liga Portugal Awards CR7 був удостоєний нагороди Найкращий усіх часів, що є гідним визнанням за золоті сторінки, які він продовжує писати у своїй кар'єрі.

Визнаний за свою трудову етику, змагальність та рішучість у вирішальні моменти, вплив Кріштіану Роналду виходить далеко за рамки статистики. Завдяки індивідуальним рекордам, колективним титулам та впливу ЗМІ він створив спадщину, яка робить його… Найкращим у світі", – йдеться у заяві організаторів.

Сам Роналду не зміг бути присутнім на церемонії, однак заздалегідь підготував відеозвернення:

"Я хочу подякувати Лізі Португалії за нагороду Найкращий усіх часів. Як ви можете собі уявити, для мене величезна честь виграти щось для своєї країни.

Я хотів би подякувати всім своїм товаришам по команді, які допомагали мені протягом усієї кар'єри виграти цей чудовий трофей.

Я також хотів би подякувати всім тренерам і всім, хто допомагав мені на цьому шляху завжди бути кращим. Тож, велике спасибі всім вам і насолоджуйтесь вечором", – сказав португалець.

Нагадаємо, Роналду повторив світовий рекорд з голів у відбіркових матчах ЧС.