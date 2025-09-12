Інше

Найкращий бомбардир збірної Алжиру уклав контракт до 2026 року.

Алжирський нападник Іслам Слімані офіційно став гравцем ЧФР Клуж. Форвард приєднався до румунського клубу як вільний агент і підписав угоду до 2026 року з опцією продовження ще на один сезон.

Слімані розпочинав кар’єру в КР Белуїздад, а справжнього визнання здобув у складі Спортінга, за який забив 61 гол і віддав 16 результативних передач. Його успіх у Португалії привів до переходу в англійську Прем’єр-лігу, де він виступав за Лестер і Ньюкасл.

Досвідчений форвард також грав у Франції за Монако, Ліон і Брест. У складі Монако він відзначився 9 голами та 7 асистами у 19 матчах. Крім того, його кар’єра включала виступи за Фенербахче в Туреччині, Корітібу в Бразилії та низку бельгійських клубів — Андерлехт, Вестерлоо й Мехелен.

На міжнародному рівні Слімані провів 102 матчі за збірну Алжиру та забив 46 м’ячів, ставши найкращим бомбардиром в історії національної команди. У 2019 році він виграв Кубок африканських націй. У 2013-му його було визнано найкращим футболістом Алжиру.