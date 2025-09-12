Італія

Буде бій.

Адрієн Рабьо висловився про зустріч з Джонатаном Роу після серпневої бійки в Марселі у матчі італійської Серії А Мілан — Болонья. Цитує новачка "россонері" сайт Джанлуки Ді Марціо.

"Нічого особливого. Ми навіть поговорили, коли він підписав контракт з Болоньєю, а я – з Міланом. У листуванні ми побажали один одному удачі і сказали, що побачимося на Сан-Сіро.

Буде приємно його побачити, Джонатан – хороший хлопець. Те, що сталося, – звичайна ситуація в роздягальні, таке може трапитися де завгодно. Це ніяк не змінило наших стосунків. Я буду радий знову його зустріти", – сказав Рабьо.

Зазначимо, що матч Мілан — Болонья відбудеться 14-го вересня, о 21:45 за київським часом.