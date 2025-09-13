Італія

Француз дуже вмотивований.

Півзахисник італійського Мілана Адрієн Рабьо висловився про власні амбіції у новій команді. Цитує досвідченого француза офіційний сайт "россонері".

"У мене чудова кар'єра. Я багато виграв з ПСЖ та Ювентусом. Я один із французьких гравців, які зіграли найбільше матчів за Ювентус. Також у мене був чудовий рік у Марселі.

Я хочу продовжувати боротися за перемогу, забивати голи, асистувати, отримувати задоволення від гри і допомагати молодим гравцям. Я також тут, щоб допомогти Мілану повернутися на переможний шлях.

Минулий сезон був невдалим для Мілана, який заслуговує набагато більшого. Я хочу проявити характер і лідерські якості, думаю, що перехід сюди – правильний вибір.

Можливо, це важливіше, ніж бути в команді, яка грає в Лізі чемпіонів, але розуміти, що вони не прагнуть ні до перемоги, ні до просування далі. Я вважав за краще приїхати сюди, попрацювати рік і жити цим проектом разом з тренером, щоб наступного року продовжити боротися. Не просто грати в Лізі чемпіонів, а мати амбіції і домогтися чогось значущого", – сказав Рабьо.

