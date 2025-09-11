Італія

Ексзахисник Інтера цього був пов’язаний чутками з "россонері".

Словацький центральний захисник Мілан Шкрініар цього літа завершив повноцінний трансфер із французького Парі Сен-Жермен до міланського Інтера за 6 млн євро з попередньою піврічною орендою.

Свого часу 30-річний виконавець виступав за міланський Інтер, і коли під час трансферного вікна чутки пов’язували його з можливими виступами за Мілан, могла статись чергова пікантна історія у відносинах поміж цими клубами.

Однак Шкрініар у підсумку опинився в Туреччині, а в останньому інтерв’ю розповів своє бачення подій вікна переходів.

"Я ніколи не розмовляв із представниками Мілана. Я ніколи не контактував із цим клубом. Навіть мій агент нічого про це не знає.

Чи був би я зацікавлений у такому переході? У світі немає нічого неможливого. Ніколи не кажи "ніколи". Подивимось, що буде згодом.

Наразі в мене вже є чотирирічний контракт з Фенербахче, і я тут щасливий. Люди в клубі люблять мене, і вболівальники чудові. У мене також гарні стосунки з клубом. Я знову знайшов стабільність, і я щасливий.

Я також покращив свою гру і хочу продовжувати. Мені вже виповнилось тридцять років, час летить дуже швидко. Плюс, на сучасному трансферному ринку всі хочуть молодших за мене гравців. Побачимо, що буде, але я дуже щасливий у Стамбулі, і я все ще хочу тут багато чого досягти.

Ми всі знаємо, що вболівальники в Туреччині справді божевільні. Дербі Фенербахче — Галатасарай — це величезний бій, але для вболівальників матч Фенербахче — Трабзонспор ще більш божевільний.

Однак Сан-Сіро, як стадіон, як історія, і як все інше, завжди залишає в твоїй пам’яті щось особливе.

До цього я грав стамбульське дербі лише в Кубку, що трохи відрізняється. Але я радий, що тепер нарешті можу зіграти його ще й у лізі", — заявив словацький виконавець.

На рахунку Шкрініара в цьому сезоні сім матчів та один забитий м’яч.