Ясін Адлі змінив італійський чемпіонат на саудівський.

Опорний півзахисник Ясін Адлі попрощався з Міланом і приєднався до Аш-Шабаба, передає офіційний сайт клубу з Ер-Ріяда.

За даними порталу transfermarkt, контракт із 25-річним французом алжирського походження розраховано до кінця червня 2028 року. Повідомляється, що сума трансферу склала 7 млн євро.

Наприкінці серпня 2021 року Бордо за вихованця ПСЖ отримав від Мілана 9 млн. На рахунку Адлі один гол і два асисти в 39-ти матчах "россонері".

Протягом сезону-2024/25 Ясін на правах оренди (1,5 млн) представляв Фіорентину. У 35-ти поєдинках опорник відзначився п'ятьма результативними ударами й сімома гольовими передачами.

