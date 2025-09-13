Наставник Роми підтримав українського форварда перед матчем із Торіно.
Артем Довбик, getty images
13 вересня 2025, 17:44
Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні на передматчевій пресконференції поділився думками про Артема Довбика та Лоренцо Пеллегріні. Слова італійського фахівця наводить пресслужба римського клубу.
Тренера запитали, чи спілкувався він з українським нападником та чого чекає від нього у майбутніх матчах.
"Я багато чого очікую від усіх футболістів, не тільки Пеллегріні та Довбика. Я не можу вам розповідати про окремі особисті проблеми, але так, я говорив із ним. Я спитав, які якості у нього найкращі: це сила, це глибина, позиція у карному майданчику. Я впевнений, що у нього все вдасться. Я ніколи не сумнівався у поганій самовіддачі наших гравців. Нам треба зіграти декілька чудових матчів для підняття духу та ментальності", – сказав Гасперіні.
Рома проведе наступний матч Серії А вдома проти Торіно у суботу, 14 вересня. Початок зустрічі заплановано на 13:30 за київським часом.