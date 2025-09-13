Італія

Наставник Роми підтримав українського форварда перед матчем із Торіно.

Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні на передматчевій пресконференції поділився думками про Артема Довбика та Лоренцо Пеллегріні. Слова італійського фахівця наводить пресслужба римського клубу.

Тренера запитали, чи спілкувався він з українським нападником та чого чекає від нього у майбутніх матчах.

"Я багато чого очікую від усіх футболістів, не тільки Пеллегріні та Довбика. Я не можу вам розповідати про окремі особисті проблеми, але так, я говорив із ним. Я спитав, які якості у нього найкращі: це сила, це глибина, позиція у карному майданчику. Я впевнений, що у нього все вдасться. Я ніколи не сумнівався у поганій самовіддачі наших гравців. Нам треба зіграти декілька чудових матчів для підняття духу та ментальності", – сказав Гасперіні.

Рома проведе наступний матч Серії А вдома проти Торіно у суботу, 14 вересня. Початок зустрічі заплановано на 13:30 за київським часом.