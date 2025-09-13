Італія

Результат матчу третього туру Серії А.

В матчі третього туру Серії А Кальярі на своєму полі приймало Парму.

Господарі забили по голу в кожному з таймів та взяли три бали. Міна відзначився на 33-й хвилині, а Фелічі поставив крапку в матчі за 77-й хвилині.

Кальярі взяло першу перемогу в сезоні та піднялось на шосту сходинку, Парма поки без перемог та перебуває в підвалі турнірної таблиці.

Кальярі - Парма 2:0

Голи: Міна, 33, Фелічі, 77

Кальярі: Капріле — Дзаппа (Палестра, 55), Міна, Луперто, Оберт — Адопо, Праті, Фолоруншо (Педру, 88) — Гаетано (Дейола, 54) — Белотті (Фелічі, 74), Еспозіто (Борреллі, 74)

Парма: Судзукі — Дельпрато, Чиркаті, Ндіає — Левік (Алмквіст, 62), Бернабе (Естевес, 80), Серенсен (Кейта, 86), Валері — Ордоньєс (Орістаніо, 46) — Пеллегріно, Кутроне (Джурич, 85)

Попередження: Дзаппа, Еспозіто, Дейола — Ордоньєс