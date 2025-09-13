Португалія

Український півзахисник провів пів години на полі у матчі проти Санта-Клари.

Головний тренер Бенфіки Бруну Лаже поділився враженнями від дебюту півзахисника збірної України Георгія Судакова. Слова португальського спеціаліста цитує видання Record.

"Судаков вийшов сьогодні на поле та грав 30 хвилин, практично не знаючи імен своїх партнерів по команді. Цій команді потрібен час. Ця команда була структурована та організована. Тепер нам потрібен час для тренувань", – сказав Лаже.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 12 вересня, Бенфіка в рамках п'ятого туру чемпіонату Португалії вдома зіграла внічию 1:1 із Санта-Кларою. Господарі пропустили гол у компенсований час другого тайму, а Судаков з’явився на полі на 72-й хвилині, замінивши Андреаса Шельдрупа.