Італія

Команда Джан П'єро Гасперіні вперше програла цього сезону.

Рома у матчі третього туру італійської Серії А на своєму полі мінімально поступилася Торіно з рахунком 0:1.

Єдиний і переможний м'яч "бики" забили в середині другого тайму, коли на 59 хвилині класним обвідним ударом з лінії штрафного майданчика відзначився Джованні Сімеоне.

Український форвард "вовків" Артем Довбик весь матч просидів на лаві запасних.

Таким чином, Рома вперше програла цього сезону і після трьох турів з шістьма очками посідає четверте місце в Серії А, а у Торіно чотири бали та сьома позиція після першої перемоги.

Рома — Торіно 0:1

Гол: Сімеоне, 59.

Рома: Свілар — Ермосо (Челік, 79), Манчіні, Ндіка — Веслі, -, Крістанте (Пізіллі, 65), Коне, Анхеліньйо (Ель-Шаараві, 80) — Суле, Дібала (Фергюсон, 46).

Торіно: Ісраель — Ісмайлі, Маріпан, Коко — Лазаро, Асллані (Тамез, 80), Казадеї (Ілич, 64), Бірагі — Нгонге (Абухляль, 64), Влашич (Анжорін, 84) — Сімеоне (Адамс, 64).

Попередження: Веслі — Асллані, Ісмайлі, Абухляль.