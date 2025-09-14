Італія

Головний тренер міланського Інтера Крістіан Ківу висловився після поразки від туринського Ювентуса (3:4) в рамках третього туру італійської Серії А. Цитує румунського фахівця DAZN.

"Думаю, ми дуже добре зіграли і в першому, і в другому таймі. На жаль, були моменти, особливо в останні десять хвилин, де нам чогось не вистачило. В цілому ми приїхали сюди, щоб діяти першим номером, грати з характером, намагатися перемогти, а не задовольнятися малим.

Нам не вистачило гостроти, і ми не до кінця розуміли, що в кінцівці матчу треба було діяти інакше. Ми повинні були краще справлятися з певними моментами, тому що з самого початку Ювентус не соромився просто вибивати м'яч на трибуни, коли потрапляв у скрутне становище.

Вся справа в розумінні, коли варто робити певні речі, а коли – ні. Якщо ви витратили багато енергії, щоб переломити хід гри, потрібно вміти контролювати її по-іншому в таких ситуаціях. Це питання досвіду, але ми хочемо дивитися на позитивні сторони, навіть якщо повертаємося додому з жалем і без очок", – сказав Ківу.

