Головний тренер Ювентуса прокоментував перемогу над Інтером у результативному поєдинку.

Головний тренер Ювентуса Ігор Тудор підбив підсумки гри третього туру Серії А проти Інтеру, яка завершилася перемогою туринців із рахунком 4:3.

"Це був божевільний, дивний матч із великою кількістю голів. Дуже приємно здобути перемогу над відмінним суперником. Це був лише третій тур, попереду ще 35 матчів. Хлопці молодці", – сказав Тудор.

Хорватський наставник відзначив роботу Аджича: "Ми багато працюємо з ним, тому що вважаємо його сильним гравцем. Він має чудові якості, добре працював увесь тиждень, і ми думали над тим, щоб його випустити".

Водночас Тудор визнав, що Ювентус не завжди діяв на належному рівні: "Ми не грали і не пресингували так, як могли б. Перемога здобута, але не знаю, чи була вона заслуженою. Можливо, нічия була б більш справедливим результатом, але такий футбол".

Окремо він прокоментував позицію Кенана Йилдиза: "Ми побудували ромб у півзахисті, ідея була у тому, щоб пресингувати вище, але у нас це погано виходило. Ми не пресингували належним чином і швидко відходили назад. Він сильний гравець і повинен залишатися ближче до воріт".

