Український форвард забив перший гол під керівництвом Гасперіні.

Нападник збірної України та Роми Артем Довбик отримав 7,2 бала від порталу SofaScore за гру п'ятого туру Серії А проти Верони, яку римляни виграли 2:0.

Форвард вийшов у стартовому складі Джан П’єро Гасперіні та провів на полі 60 хвилин. Уже на сьомій хвилині він відкрив рахунок ударом головою, оформивши свій перший гол під керівництвом нового тренера.

Статистика Довбика виявилася скромною: один удар, одна невдала спроба дриблінгу, вісім точних передач із 13 (62%), 24 дотики до м’яча та 12 втрат.

Попри це, його оцінка стала однією з найкращих у матчі. Вищі бали отримали лише партнери по Ромі Матіас Суле, Зекі Челік і Міле Свілар, а також Домагой Брадаріч із Верони.