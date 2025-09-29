Італія

Гравець порвав зв’язки у матчі Серії А. Попереду операція та реабілітація.

Форвард Кальярі Андреа Белотті отримав розрив передньої хрестоподібної зв’язки лівого коліна. Травма сталася 27 вересня у матчі з Інтером, який Кальярі програв з рахунком 0:2.

Найближчими днями нападник пройде додаткові обстеження та консультації спеціалістів, щоб уточнити ступінь ушкодження та приблизні терміни відновлення.

Белотті перейшов до Кальярі у вересні. До цього в сезоні‑2024/25 він виступав за Комо та Бенфіку (оренда). У складі Кальярі Андреа провів три матчі в Серії А і забив два голи.

Кальярі зараз посідає десяте місце в Серії А, маючи 7 очок після 5 турів. Наступний поєдинок команда проведе проти Удінезе 5 жовтня.