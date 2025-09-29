Італія

Український нападник оцінив свою форму та розповів про співпрацю з Фергюсоном і Гасперіні.

Український форвард Роми Артем Довбик прокоментував перемогу над Вероною у шостому турі Серії А, де він відзначився першим голом у новому сезоні. На сьомій хвилині зустрічі нападник відкрив рахунок ударом головою, а загалом провів на полі 60 хвилин.

"Для нападника дуже важливо набути впевненості. Я дуже радий, що забив, але найголовніше – три очки. Я прогресую як фізично, так і в плані руху на полі. Сьогодні ми створили кілька гольових моментів. Будемо продовжувати покращувати нашу гру від матчу до матчу.

Фергюсон? У нього є досвід гри в Прем’єр-лізі, і він молодий. Ми часто обговорюємо наші дії на тренуваннях. У нас схожі характеристики, але ми різні. Ми повинні забивати, щоб допомагати команді.

Цілі команди? Я не люблю говорити про них. Ми намагаємося вдосконалюватися на кожному тренуванні. Гасперіні – наш вчитель, і ми намагаємося дізнатися якомога більше. Тепер ми повинні бути готові до кожного матчу", — сказав Довбик в коментарі Roma Press.

Нагадаємо, 28-річний Артем Довбик провів вже п’ять матчів у Серії А цього сезону та забив свій перший м’яч за Рому. Після п’яти турів римський клуб йде другим у турнірній таблиці з 12 очками.