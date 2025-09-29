Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, який відбувся 28 вересня 2025 року.

Рома на своєму полі переграла Верону з рахунком 2:0 в рамках п'ятого туру чемпіонату Італії.

У першому таймі рахунок відкрив український нападник Артем Довбик, а після перерви перевагу господарів закріпив Матіас Суле.

Рома — Верона 2:0

Голи: Довбик, 8, Суле, 79

Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка (Жулковські, 71) — Веслі (Ермосо, 59), Крістанте, Коне, Анхеліньйо (Цимікас, 59) — Пеллегріні — Суле (Ель-Шаараві, 82), Довбик (Фергюсон, 60)

Верона: Монтіпо — Нуньєс (Чам, 84), Нельссон, Фресе — Бельгалі, Акпа-Акпро (Гальярдіні, 46), Сердар, Бернед (Кастанос, 90), Брадарич (Белла-Кочап, 84) — Жоване (Сарр, 74), Орбан

Попередження: Нуньєс, Гальярдіні, Бельгалі

Раніше Довбик прокоментував свій гол, відмітивши, що найголовніше — це три очки, а не його взяття воріт.