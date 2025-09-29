Італія

Аленаторе Мілану Массіміліано Аллегрі прокоментував матч проти Наполі (2:1).

Мілан здолав Наполі на своєму полі в рамках центрального матчу 5-го туру Серії А.

"Я радий, це було важливе та дуже складне випробування проти якісної команди. Перший тайм був чудовим, другий, на жаль, ми грали у меншості. Принаймні, нам вдалося потренувати нашу оборону", — сказав Аллегрі після гри.

"Хлопці дуже добре зіграли, але це тільки початок. Ми повинні насолоджуватися перемогою сьогодні ввечері, а вже з завтрашнього дня треба зосереджуватися на наступному матчі".

Також тренер окремо відмітив 40-річного Луку Модрича, який влітку приєднався до італійського клубу на правах вільного агента.

"Модрич додає якість та інтелект. Він може заволодіти м'ячем перехопленнями, аніж боротьбою. Саме це є надзвичайно цінним", – пояснив Аллегрі.

В цьому сезоні Лука провів за Мілан 5 матчів у Cерії А, відмітившись одним голом та одним одним асистом.