Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, який відбувся 28 вересня 2025 року.

Мілан в напруженому матчі зміг взяти три очки в грі з Наполі - 2:1. Голи за команду Алегрі забивали Салемакерс та Пулішич, тоді як за гостей забив Де Брюйне.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Мілан — Наполі в рамках 5-го туру Серії А.

Мілан — Наполі 2:1

Голи: Салемакерс, 3, Пулішич, 31 — Де Брюйне, 60



Мілан: Меньян — Томорі (Де Вінтер, 79), Габбія, Павлович — Салемакерс (Атекаме, 69), Фофана (Лофтус-Чік, 80), Модрич, Рабьо, Еступіньян — Пулішич (Бартезагі, 59), С. Хіменес (Леау, 68).

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Маріануччі, Жезус, Гутьєррес — Лоботка (Гілмор, 90+3) — Політано (Ланг, 77), Замбо-Ангісса, Де Брюйне (Ельмас, 73), Мактоміней (Нерес, 73) — Гойлунн (Лукка, 73).



Попередження: Рабьо



На 57-й хвилині був вилучений Первіс Еступіньян (Мілан) (грубе порушення).