Француз вражений хорватським ветераном.
Адрієн Рабьо, getty images
29 вересня 2025, 16:49
Півзахисник Мілана Адрієн Рабьо висловився після перемоги над Наполі (2:1) в рамках п'ятого туру італійської Серії А. Цитує француза DAZN.
"Я добре знаю Аллегрі та весь тренерський штаб, їх методи роботи, тому було простіше адаптуватися. Також знайомий із багатьма партнерами по команді. Я прийшов сюди з бажанням скромно виконувати свою роботу, щодня працювати, щоб надавати приклад і мотивувати команду.
Одноклубники йдуть за мною, і я задоволений тим, як почав, оскільки з моменту мого переходу ми виграли чотири матчі і пропустили лише один гол. Ми маємо сильний характер та граємо з позитивним настроєм. З Наполі був непростий вечір, але завдяки силі духу та настрою ми здобули перемогу. Я щасливий.
У таких матчах, коли ти граєш у меншості, необхідно викладатися на повну, саме такого настрою ми потребуємо.
Грати з Лукою легко, він вміє контролювати гру, навіть проводячи на полі всі 90 хвилин у свої 40 років. Не знаю, як йому це вдається. Він насолоджується футболом, отримує задоволення від гри. Йому подобається оборонятися, атакувати, але в нас є й інші сильні гравці, зокрема молодь. Ми теж любимо оборонятися, сьогодні всі зіграли чудово. Але навіть вдесятьох ми довели, що можемо добре грати.
Ювентус? Я буду дуже радий повернутися на Ювентус Стедіум. Ми лідируємо в турнірній таблиці, на нас чекає класний матч. Звісно, я розраховую на перемогу. Я по-справжньому щасливий повернутися до Італії, цього чемпіонату. Повернення в Турін буде емоційним, я провів там п'ять років і отримав чудовий досвід. Тепер я в Мілані і сподіваюся виграти з цією командою, це буде справді гарна гра", — заявив Рабьо.