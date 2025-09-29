Італія

Француз вражений хорватським ветераном.

Півзахисник Мілана Адрієн Рабьо висловився після перемоги над Наполі (2:1) в рамках п'ятого туру італійської Серії А. Цитує француза DAZN.

"Я добре знаю Аллегрі та весь тренерський штаб, їх методи роботи, тому було простіше адаптуватися. Також знайомий із багатьма партнерами по команді. Я прийшов сюди з бажанням скромно виконувати свою роботу, щодня працювати, щоб надавати приклад і мотивувати команду.

Одноклубники йдуть за мною, і я задоволений тим, як почав, оскільки з моменту мого переходу ми виграли чотири матчі і пропустили лише один гол. Ми маємо сильний характер та граємо з позитивним настроєм. З Наполі був непростий вечір, але завдяки силі духу та настрою ми здобули перемогу. Я щасливий.