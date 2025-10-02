Італія

Бельгієць запевняє, що готовий адаптуватися до ролі в команді.

Кевін де Брюйне заявив, що не має претензій до Антоніо Конте через заміну. Раніше повідомлялося, що бельгієць висловлював невдоволення після виходу з поля в матчі проти Мілана (1:2) у 5-му турі Серії А.

Головний тренер Наполі відреагував: "Сподіваюся, він був засмучений результатом. Якщо справа в чомусь іншому, то він злиться не на ту людину".

Де Брюйне відповів: "З Конте проблем не було. Я переможець, хочу грати в футбол і змінювати ситуацію. У мене не було жодних конфліктів ні з ним, ні з командою. Багато сказано, але я просто хочу грати й отримувати задоволення.

Тренер має знайти для мене позицію. Я граю інакше, ніж у попередні роки. Через вік фізичні навантаження інші, але ми з Мактомінеєм можемо мінятися. Думаю, кожен знайде свою роль. Особливих проблем немає".

