Наполі орендував форварда Манчестер Юнайтед з обов’язковим викупом.

Наполі оголосив про підписання Расмуса Гойлунна, який перейшов із Манчестер Юнайтед, повідомляє офіційний сайт клубу.

Трансфер 22-річного данського форварда відбувся на правах оренди з обов'язковим правом викупу гравця на постійній основі.

Нагадаємо, Расмус Гойлунн перейшов до МЮ два роки тому за 77 млн євро, проте виправдати усі аванси молодий гравець не зміг.

Усього за "червоних дияволів" Гойлунн провів 95 матчів, забив 26 голів та віддав 6 асистів. Із призначенням Рубена Аморіма він остаточно втратив місце у складі.