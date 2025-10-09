Італія

Форвард Роми прокоментував невдалий матч Ліги Європи та зізнався, що хотів би взяти на себе відповідальність утретє.

Нападник Роми Артем Довбик поділився емоціями після поєдинку другого туру групового етапу Ліги Європи проти Лілля (0:1), у якому він не реалізував два пенальті. Українець визнав, що це був один із найважчих моментів у його кар’єрі, але команда підтримала його після гри.

"Такий неприємний момент у мене в кар’єрі. Перший на такому рівні. У команді все навпаки підтримали, і наступного дня не було жодних розмов про три незабиті пенальті. Ми більше аналізували сам матч, бо він був важким, і ми грали десь не на своєму рівні", — сказав Довбик у коментарі каналу vZbirna.

Форвард додав, що зробив висновки зі своєї помилки, але найбільше шкодує про одне рішення:

"Я проаналізував цей момент. Потрібно зробити висновки — я зроблю. Єдине, про що шкодую, — те, що не взявся бити втретє. Реально. Один момент, який мене справді турбує. Забив, не забив — це вже неважливо. Але треба було мені все ж таки йти бити втретє", — сказав Довбик.

Нагадаємо, Довбик під прицілом Фенербахче.