Форвард Роми прокоментував невдалий матч Ліги Європи та зізнався, що хотів би взяти на себе відповідальність утретє.
Артем Довбик, getty images
09 жовтня 2025, 18:35
Нападник Роми Артем Довбик поділився емоціями після поєдинку другого туру групового етапу Ліги Європи проти Лілля (0:1), у якому він не реалізував два пенальті. Українець визнав, що це був один із найважчих моментів у його кар’єрі, але команда підтримала його після гри.
"Такий неприємний момент у мене в кар’єрі. Перший на такому рівні. У команді все навпаки підтримали, і наступного дня не було жодних розмов про три незабиті пенальті. Ми більше аналізували сам матч, бо він був важким, і ми грали десь не на своєму рівні", — сказав Довбик у коментарі каналу vZbirna.
Форвард додав, що зробив висновки зі своєї помилки, але найбільше шкодує про одне рішення:
"Я проаналізував цей момент. Потрібно зробити висновки — я зроблю. Єдине, про що шкодую, — те, що не взявся бити втретє. Реально. Один момент, який мене справді турбує. Забив, не забив — це вже неважливо. Але треба було мені все ж таки йти бити втретє", — сказав Довбик.
