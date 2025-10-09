Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Попереду надважка гра в Рейк'явіку.

Нападник збірної України Артем Довбик висловився напередодні матчу третього туру відбору до чемпіонату світу-2026 з національною командою Ісландії. Його слова наводить ВЗБІРНА.

"Зараз перші дні, тому ми зрозуміємо, над якими аспектами потрібно працювати, що треба поліпшити, зробити більше теоретичних занять, щоб краще підготуватися до збірної Ісландії.

Всі гравці вже готові до таких матчів. Ми провели багато поєдинків проти сильних збірних, де потрібно бути максимально сконцентрованими й не програвати боротьбу.

Я думаю, що Ісландія вдома більше гратиме довгими передачами, буде багато боротьби, тому треба бути готовими до цього.

Погода в Ісландії? Всі ми граємо в однакових умовах, тому робити якісь акценти на вітер чи дощ немає сенсу. Потрібно просто бути кращими на футбольному полі.

Всі налаштовуються виграти решту матчів у групі, які залишилися. А на якому місці закінчимо – побачимо. Наше завдання – бути не нижче другого місця.

Тиск? Він звісно, відчувається, тому що на нас дивиться вся країна, нас підтримують. І хочеться, перш за все, порадувати наших вболівальників хорошою грою та результатом", — сказав Довбик.

Матч між Ісландією та Україною відбудеться 10-го жовтня, о 21:45 за київським часом.