Тривалий "ведмежий" сценарій чи проста "корекція" для українського форварда Роми?

Німецький портал Transfermarkt провів чергове масштабне оновлення ринкових вартостей гравців, що виступають в Італії

Для українських уболівальників найцікавішими стали зміни, що безпосередньо торкнулися двох наших нападників: 28-річного Артема Довбика (Рома, Серія А) та 18-річного Богдана Попова (Емполі, Серія Б).

Артем Довбик. Оціночна вартість: 25 млн євро (-5 млн)

Нападник Роми, який не користується великою популярністю у нового головного тренера Джан П'єро Гасперіні, знову отримав зниження в оцінці орієнтовної вартості.

Починаючи з 17 червня 2025 року, коли було попереднє оновлення бази даних порталу, вартість 28-річного українця знизилась на 5 млн євро, що говорить про зниження приблизно на 16,67% за кілька місяців.

Поточна його оцінка — 25 млн євро (49 показник в Серії А, 5 — серед українських футболістів).

Богдан Попов. Оціночна вартість: 3 млн євро (+ 2,4 млн)

Протилежна ситуація з 18-річним українським форвардом Емполі, який став чи не головним відкриттям на старті сезону в другому дивізіоні Італії (6 матчів, 347 хвилин, 4 голи).

З червня цього року оціночна вартість Богдана Попова продемонструвала на Transfermarkt зростання на 400% — тепер юнак досягнув позначки в 3 млн євро, що робить його найдорожчим гравцем Емполі (разом із Маттео Ловато).

Руслан Маліновський. Оціночна вартість: 2,5 млн євро (=)

Для 32-річного українського хавбека з Дженоа та його оцінки цього разу обійшлося без змін.

Маліновський, який майже увесь минулий сезон лікувався через страшну травму, зберігає цінник у 2,5 млн євро.

НАЙДОРОЖЧІ ГРАВЦІ СЕРІЇ А ЗА ВЕРСІЄЮ TRANSFERMARKT