Блискуче повернення Макса.

Керманича Мілана Массіміліано Аллегрі визнано найкращим тренером італійської Серії А за підсумками вересня. Про це повідомляє офіційний сайт чемпіонату Італії.

У вересні "россонері" під керівництвом 58-річного фахівця здобули три перемоги – над Болоньєю (1:0), Удінезе (3:0) та Наполі (2:1).

Наразі Мілан посідає 3-тє місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії, набравши 13 очок після шести зіграних турів.

