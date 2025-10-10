Блискуче повернення Макса.
Макс Аллегрі, getty images
10 жовтня 2025, 18:50
Керманича Мілана Массіміліано Аллегрі визнано найкращим тренером італійської Серії А за підсумками вересня. Про це повідомляє офіційний сайт чемпіонату Італії.
У вересні "россонері" під керівництвом 58-річного фахівця здобули три перемоги – над Болоньєю (1:0), Удінезе (3:0) та Наполі (2:1).
Наразі Мілан посідає 3-тє місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії, набравши 13 очок після шести зіграних турів.
