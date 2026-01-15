Іспанія

Джуліано підписав контракт до 2030 року.

Мадридський Атлетіко офіційно оголосив про продовження контракту зі своїм аргентинським вінгером Джуліано Сімеоне. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода розрахована на чотири з половиною роки — до 30 червня 2030 року, що на два роки довше за попередній контракт гравця.

Here to stay ❤️🤍



Giuliano signs contract extension until 2030 ✍️



ℹ️ https://t.co/V5RJymLsWj pic.twitter.com/eBaoIoX7Yz — Atlético de Madrid (@atletienglish) January 15, 2026

23-річний Джуліано є сином головного тренера Атлетіко Дієго Сімеоне. Він приєднався до клубної академії у 2019 році у віці 17 років, раніше розпочинав кар’єру в Рівер Плейті.

За основну команду Атлетіко вінгер провів 78 матчів, забив 8 голів і віддав 16 асистів. У поточному сезоні на його рахунку 3 голи та 7 результативних передач у 27 поєдинках у всіх турнірах. Трансферна вартість Джуліано оцінюється в 40 мільйонів євро.