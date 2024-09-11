Організатори визначили чотирьох претендентів на почесну нагороду.
Беньямін Шешко, Getty Images
11 вересня 2024, 12:03
Текст новини:
Позаду залишився другий тур Ліги націй УЄФА, тож організатори турніру традиційно обрали чотирьох претендентів для визначення авторів найкращого гола в цьому раунді.
До переліку ввійшли:
— Еніс Барді (Північна Македонія) / проти Вірменії (2:0);
— Юссуф Поульсен (Данія) / проти Сербії (2:0);
— Беньямін Шешко (Словенія) / проти Казахстану (3:0);
— Гіоргі Кочорашвілі (Грузія) / проти Албанії (1:0).
Залишити свій голос за автора найкращого, на вашу думку, м’яча в другому турі Ліги націй УЄФА можна нижче в цій новині.