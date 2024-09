Текст новини:

Позаду залишився другий тур Ліги націй УЄФА, тож організатори турніру традиційно обрали чотирьох претендентів для визначення авторів найкращого гола в цьому раунді.

До переліку ввійшли:

— Еніс Барді (Північна Македонія) / проти Вірменії (2:0);

— Юссуф Поульсен (Данія) / проти Сербії (2:0);

— Беньямін Шешко (Словенія) / проти Казахстану (3:0);

— Гіоргі Кочорашвілі (Грузія) / проти Албанії (1:0).

Four outstanding goals from Matchday 2 💥



Which is the Goal of the Round? 🤔#UNLGOTR | @AlipayPlus | #NationsLeague pic.twitter.com/ORxks43jVA