Португалія

Медогляд заплановано в найближчі 48 годин.

Півзахисник Ніцци Пабло Росаріо може продовжити свою кар'єру в чемпіонаті Португалії. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 28-річного домініканця зацікавлений Порту, який вже погодив трансфер футболіста.

Також зазначається, що Пабло пройде медичне обстеження протягом найближчих 48 годин. Сума трансферу не називається.

Минулого сезону Росаріо провів 35 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав одну гольову передачу.

Раніше повідомлялося, що Порту чекає на рішення Арсеналу щодо трансферу Ківьора.