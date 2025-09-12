Португалія

Бруну Лаже висловився щодо нещодавніх обстрілів України.

У п’ятницю, 12 вересня, Бенфіка проведе матч п’ятого туру чемпіонату Португалії проти Санта-Клари. Напередодні гри головний тренер лісабонців Бруну Лаже висловив підтримку новачку команди Георгію Судакову після того, як дім півзахисника в Києві постраждав внаслідок дронової атаки Росії.

— Це сумна й прикра ситуація, але я бачу, що він долає труднощі. Найголовніше, що його родина в безпеці. Водночас він щасливий бути з нами. Сьогодні, як я вже казав, він ще перебуває в режимі відновлення після двох матчів за збірну України та подорожі, але мав перший короткий контакт із партнерами по команді.

Він може грати на різних позиціях. Як він сам казав, може виступати другим півзахисником, у більш атакувальній лінії, за форвардом або на флангах, як це часто робить у збірній. Такі гравці, які можуть приносити користь на кількох позиціях і мають високий рівень, завжди дуже цінні для команди, — сказав Лаже.

Нагадаємо, Бенфіка свій наступний поєдинок проведе сьогодні вдома проти Санта-Клари. Початок зустрічі – о 22:15.