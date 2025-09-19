Португалія

Португальський тренер заявив, що починає новий етап у кар’єрі та хоче принести перемоги лісабонцям.

Жозе Моурінью поділився своїм баченням роботи в Бенфіці та розповів, як змінився за роки кар’єри.

"Дехто вважає, що в мене є два різні резюме: одне відображає найуспішніші моменти, інше — менш вдалий етап. Якщо говорити про "невдачі", то це два фінали єврокубків за останні п’ять років. Саме так часто оцінюють мою роботу".

Наставник наголосив, що тепер він менше думає про себе і більше про команду та її фанатів:

"Я прийшов у Бенфіку на новому етапі життя, я уже інша людина. Ми всі змінюємося, і я теж став іншим — більш альтруїстичним. Важливий не я, а Бенфіка, її вболівальники та футболісти, які є серцем клубу".

Моурінью підкреслив, що перемоги закладені в ДНК клубу і саме цього він прагне разом із командою:

"Я тут, щоб допомогти Бенфіці перемагати. Я повністю розділяю культуру клубу й атмосферу, яку створюють фанати. Гравці та тренери займають особливе місце, бо протягом 90 хвилин вони представляють мільйони людей".

Попри 25 років роботи на топрівні, тренер зізнається, що все ще відчуває хвилювання:

"Нещодавно мене супроводжували мотоцикли з телекамерами, а вболівальники Бенфіки виходили на вулиці. У мене йшли мурахи по шкірі", — сказав португалець.

Нагадаємо, що португалець залишив Фенербахче наприкінці серпня.