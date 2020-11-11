Испания

Футбольный клуб ждут серьезные финансовые трудности.

Многодневные переговоры между руководством Барселоны с одной стороны и игроками и работниками клуба завершились ничем — сообщил официальный сайт "блауграна".

Футболисты и другие работники отказались пойти на снижение зарплаты, в то время, как клуб пытался договориться об общем снижении зарплатной ведомости на 191 миллион евро.

Общее сокращение доходов Барселоны за время пандемии коронавируса составило 300 миллионов евро.

Бывший президент Барселоны Хосеп Мария Бартомеу ушел в отставку. Выборы нового президента должны пройти в марте 2021 года.