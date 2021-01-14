Футболист не получает игровой практики в Германии.
Рейньер, Getty Images
14 января 2021, 21:33
Полузащитник мадридского Реала Рейньер, ныне выступающий за Боруссию Д на правах аренды, намерен вернуться в Испанию.
По информации издания Marca, 18-летний полузащитник недоволен отсутствием игровой практики в клубе, и хотел бы продолжить карьеру в другом месте.
В восьми играх за "шмелей", Рейньер сыграл лишь 138 минут а в стартовом составе и вовсе не появлялся.
В Реале также недовольны происходящим, так как аренда футболиста рассчитана на два сезона.
Новым клубом бразильца может стать Вальядолид, который хотел его арендовать летом.
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