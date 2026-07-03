Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Чинні чемпіони світу готуються до поєдинку 1/16 фіналу проти Кабо-Верде на тлі сенсаційних вильотів Німеччини та Нідерландів.

Півзахисник збірної Аргентини Родріго де Пауль звернувся до своїх партнерів по команді із закликом зберігати максимальну концентрацію перед матчем 1/16 фіналу чемпіонату світу проти збірної Кабо-Верде. Незважаючи на статус беззаперечних фаворитів після домінантних виступів у групі, аргентинці прагнуть уникнути недооцінки суперника.

Обережність де Пауля є цілком виправданою, зважаючи на несподівані результати на стадії плей-оф. Турнір вже покинули два європейські гранди: Німеччина сенсаційно поступилася Парагваю в серії пенальті. Нідерланди також після серії одинадцятиметрових вилетіли від збірної Марокко.

«Було б помилкою думати про щось глибше, ніж про завтрашню гру. Вона — остання — саме так я на це дивлюся. І я зроблю все можливе, щоб вона не була останньою, і щоб попереду було ще більше. Такий мій спосіб мислення», -підкреслив переможець ЧС-2022.

Під керівництвом Ліонеля Мессі, який перебуває у феноменальній формі та вже забив шість голів на турнірі, збірна Аргентини вражаюче провела груповий етап. Команда здобула три перемоги поспіль із загальною різницею м'ячів 8:1.

Відпочивши у заключному матчі групового етапу, де Пауль, який нині представляє клуб Інтер Маямі, взяв на себе роль наставника для молодшого покоління гравців, аби ті не втратили пильність після яскравого старту.

«Ми кажемо молодим гравцям, що кожного разу, коли ми одягаємо цю футболку, це може бути востаннє, і від нас залежить, чи це станеться. Єдиний спосіб, який я знайшов за останні вісім чи девʼять років, щоб продовжувати носити цю майку, — це ніколи не хотіти, щоб це закінчувалося, і викладатися на повну», — зазначив півзахисник.

Вже 4 липня о 01:00 Аргентина спробує підтвердити свої чемпіонські амбіції та зробити черговий крок до захисту титулу.