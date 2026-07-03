Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Лідер команди пропустить матч проти Бельгії.

ФІФА підтвердила виданням ESPN та ABC News, що збірна Сполучених Штатів не має юридичної можливості подати апеляцію на вилучення Фоларіна Балогуна у переможному матчі плейоф проти Боснії та Герцеговини (2:0).

Таким чином, головний бомбардир команди пропустить надважливий матч 1/8 фіналу чемпіонату світу проти Бельгії, який відбудеться 7 липня о 03:00 в Сіетлі.

24-річний Балогун, який є найкращим снайпером збірної США на поточному турнірі (3 голи, включаючи відкритий рахунок у грі в Санта-Кларі), отримав пряму червону картку на 64-й хвилині. Після перегляду VAR арбітр Клаус вилучив американця за жорсткий фол проти боснійця Таріка Мухаремовича — шипи нападника зачепили щиколотку та ахіллове сухожилля суперника.

Рішення судді викликало хвилю критики. Головний тренер збірної США Маурісіо Почеттіно обурився вилученням, заявивши, що це ніколи не було червоною карткою», а сам епізод назвав нормальними діями у футболі.

Згідно зі статтею 66.4 дисциплінарного кодексу ФІФА, гравець, який отримав пряму або непряму червону картку, автоматично усувається від наступного матчу.

Джерела у ФІФА пояснюють неможливість оскарження тим, що перегляд епізоду за допомогою системи VAR уже вважається першою апеляцією, оскільки порушення одразу аналізується бригадою арбітрів на моніторах.

Попри автоматичний бан на одну гру, проблеми Балогуна можуть на цьому не закінчитися. Правило 10.5 залишає за дисциплінарною комісією ФІФА право застосовувати додаткові штрафні санкції за серйозні порушення.

На цьому турнірі вже є прецеденти жорстких покарань: нещодавно ФІФА подовжила дискваліфікацію півзахисника збірної Катару Ассіма Мадібо до п'яти матчів після того, як його фол призвів до перелому ноги канадця Ісмаеля Коне. Рішення щодо можливого подовження бану для Балогуна наразі не прийнято.