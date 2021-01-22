Барселона сыграет с Райо Вальекано, Cевилья — с Валенсией.
Логотип Кубка Испании, ESPN
22 января 2021, 14:27
Сегодня, 22 января, состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании.
Ранее мадридский Реал сенсационно уступил Алькояно в дебютном матче украинца Андрея Лунина в рамках 1/16 турнира. Барселона же продолжила путь в Кубке Испании, дожав Корнелью в дополнительное время.
Вашему вниманию результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Испании:
Алькояно — Атлетик
Кавалькарнеро — Гранада
Жирона — Вильярреал
Райо Вальекано — Барселона
Альмерия — Осасуна
Вальядолид — Леванте
Севилья — Валенсия
Реал Бетис — Реал Сосьедад
Поединки 1/8 финала состоятся 27 января.