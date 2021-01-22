Сегодня, 22 января, состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании.

Ранее мадридский Реал сенсационно уступил Алькояно в дебютном матче украинца Андрея Лунина в рамках 1/16 турнира. Барселона же продолжила путь в Кубке Испании, дожав Корнелью в дополнительное время.

Вашему вниманию результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Испании:

 Алькояно — Атлетик

Кавалькарнеро — Гранада

Жирона — Вильярреал

Райо Вальекано — Барселона

Альмерия — Осасуна

Вальядолид — Леванте

Севилья — Валенсия

Реал Бетис — Реал Сосьедад

Поединки 1/8 финала состоятся 27 января.