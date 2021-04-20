Испания

Мадридцы верят в идею нового турнира.

Атлетико не собирается выходить из новообразованной Суперлиги. По крайней мере, в клубе отрицают то, что мадридцы покинули лигу.

Как сообщает журналист The Athletic Дермот Корриган, руководство "матрасников" присутствовало на вечерней тренировке команды, где ответило на вопросы футболистов.

Источник утверждает, что гендиректор и президент пытались развеять сомнения игроков относительно Суперлиги.

Напомним, что на Football.ua доступен список клубов, которые покинули розыгрыш Суперлиги.