Испания

Футболіст показав себе не з кращої сторони.

Захисник збірної Іспанії Ектор Бельєрін заявив, що РФ не потрібно було відсторонювати від усіх змагань незважаючи на війну, яку розгорнув їх президент в Україні.

"Той факт, що Росію не допустили до чемпіонату світу – таке роками відбувається в інших частинах світу.

Ця війна цікавить нас більше за інші, і я не думаю, що це справедливо. Можливо, це тому, що ці люди більше схожі на нас, ближчі нам і цей конфлікт може вплинути на нас в економічному плані й у дискурсі біженців.

Але, наприклад, ми більше не говоримо про війну в Палестині, про ситуацію в Ємені, Іраку", — сказав іспанець в інтерв'ю La Media Inglesa.

Але ми не будемо забувати, що...

24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.

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