Іспанія

Черговий одіозний виступ іспанського функціонера.

Хав'єр Тебас у інтерв'ю програмі Plano General на каналі RTVE поділився своює думкою стосовно президента Реал Мадрид Флорентіно Пересе та в цілому ситуації у іспанському футболі. Його слова наводить спортивне видання Іспанії Mundo Deportivo.

"Справа Рубіалеса, безумовно, прикриває політичні питання.

Ми переживаємо найбільшу репутаційну кризу за останні 25 років, бо до справи Рубіалеса ми маємо додати Негрейру, Вінісіуса... За останні 10 років це, мабуть, були найважливіші новини про Іспанію, які чули за межами країни.

Ми ніколи не зможемо відшкодувати всі збитки, але ми повинні працювати, щоб світ знав, що в Іспанії немає сексистського суспільства, тут поважають гідність жінок.