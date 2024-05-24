Іспанія

Дізнайся, на що ставити у майбутній грі.

У рамках тридцять восьмого туру іспанської Ла Ліги-2023/24 Жирона Віктора Циганкова та Артема Довбика прийматиме Гранаду.

Букмекери вважають, що колектив Мічела — фаворит цього протистояння: перемога каталонців оцінюється показником 1.67, тоді як на звитягу гостів пропонується коефіцієнт 4.10. Нічийний результат оцінюється показником 3.30.

Тож на що ставити?

Пропонуємо розглянути варіант "фора голів +3", що оцінюється показником 1.32.

Також перспективним виглядає сценарій "Жирона не програє і тотал більше 2.5" із коефіцієнтом 2.50.

На варіант "Діапазон голів: 2-3" пропонується показник 1.90.

Матч Жирона — Гранада відбудеться сьогодні, 24 травня, початок о 22:00. Онлайн-трансляція буде доступна на Football.ua.